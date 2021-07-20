Судебное заседание по обжалованию меры пресечения Виктору Медведчуку перенесли на 30 июля. Это произошло из-за того, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня

Об этом сообщил корреспондент "Страны"

Комментируя перенос судебного заседания по обжалованию его меры пресечения, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что суд получил материалы дела только сегодня, и теперь нужно время для ознакомления с ними.

"Суд получил материалы только сегодня, об этом сказал председатель суда, им нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Я безусловно заинтересован, чтобы эти материалы были изучены, так как в них содержатся необоснованные бесперспективные аргументы прокуратуры и следствия. Но также там есть аргументы защиты, которая сегодня полноценно проводит сбор доказательств, которые показывают абсурдность тех тяжких преступлений, которые выдвинуты в отношении меня и Тараса Козака",- заявил Медведчук.

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения Виктору Медведчуку пройдет 30 июля в 10:30.

Как сообщил корреспондент "Страны", перед началом суда Виктор Медведчук заявил, что его защита будет оспаривать решение Печерского суда так как считает его незаконным.

"Моей защитой было предоставлено достаточно фактов того, что подозрение и мера пресечения не имеют законных оснований.

Защита проделала огромную работу по сбору доказательств, которые полностью опровергают обвинение прокуроров",- заявил Медведчук.

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 20 июля, Киевский апелляционный суд собирался рассмотреть жалобу адвокатов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука на продление ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сами они называют выдвинутые обвинения полностью сфабрикованными по заказу власти.

Позже, 13 мая, Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. А 9 июля суд продлил действие меры пресечения Медведчуку на 60 дней.

Кроме того, суд решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу против Медведчука и Козака.