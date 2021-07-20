Во вторник, 20 июля, в день, когда исполнится пять лет со дня убийства Павла Шеремета, посольство Германии заявило, что надеется на полное расследование смерти журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства в своем Twitter-аккаунте.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, Павел Шеремет погиб пять лет назад от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - совладельца (на тот момент) "Украинской правды" Алены Притулы. Убийство произошло в центре Киева - на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. "Страна" проанализировала, какие версии убийства Шеремета рассматривались и какие из них могут быть вновь активизированы.

Также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский допустил причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета.

Сегодня, в пятую годовщину гибели Шеремета, в Киеве почтили память убитого журналиста. Коллеги и друзья Шеремета собрались на месте, где пять лет назад произошел взрыв: на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. С собой у них плакат: "Политическое дело Павла Шеремета", также среди собравшихся человек в футболке с надписью "Кто убил Павла?".