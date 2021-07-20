Министерство охраны здоровья заявляет, что начинает последний - и самый массовый этап вакцинации от коронавируса.

Правда, по факту мало что поменяется. Разве что, исчезнет электронная очередь в "Дие", а прививаться придется в порядке живой очереди. Есть также надежда, что на новом этапе в центрах вакцинации появятся дефицитные американские препараты, а не только китайская вакцина.

Еще на пятом этапе планировали начать прививать детей от 12 лет, но пока эту идею не внедряют.

"Страна" проанализировала, что изменится на пятом этапе прививочной кампании.

Что говорят власти о пятом этапе вакцинации

Сегодня Минздрав сделал заявление о том, что последний - самый массовый - этап вакцинации официально открывается с 21 июля.

"Мы получаем все больше вакцины против COVID-19 и создаем все больше пунктов, центров, мобильных бригад по иммунизации. Это позволяет открыть вакцинацию для всех желающих и защитить как можно больше людей от коронавирусной болезни, в частности от нового штамма "Дельта", который уже добрался до Украины.

В то же время в пунктах и ​​центрах вакцинации в первую очередь будут прививать пожилых людей, людей с хроническими болезнями и другие уязвимые группы населения", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что среди таких групп - медики, педагоги, социальные работники, чиновники и военные. То есть все, кто контактирует с большим количеством людей. Правда, в Минздраве уточнили, что эти группы в массе своей будут прививаться по месту работы с помощью мобильных бригад.

Остальных приглашают приходить в пункты вакцинации самостоятельно с паспортом и кодом. На сайте "Вакцинация от Covid-19" опубликованы все адреса и график работы таких пунктов по всей Украине.

Правда, там не контактов этих пунктов. Поэтому непонятно, как туда записываться. Тем более, что власти, судя по всему, хотят попрощаться с онлайн-регистрацией на прививку.

А что теперь будет с очередью в "Дие"?

В сообщении о пятой волне вакцинации на сайте Минздрава есть упоминание, что очередь через приложение или сайт "Дии" теперь не актуальна:

"С открытием 5-го этапа запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "Действие" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на прививку".

При этом ниже по тексту сообщения говорится, что "по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации". Правда, сам сайт "Вакцинация от Covid-19", при попытке зарегистрироваться онлайн, перекидывает на сайт той же "Дии".

В общем, с онлайн-записью пока что путаница. Время покажет, как это будет работать.

А что вообще изменится на пятом этапе?

Как видим, кроме отмены записи через "Дию", в пятой волне вакцинации нового мало.

Прививочные пункты для всех желающих начали открываться давно, их количество увеличивалось независимо от того, наступил последний этап или нет.

Даже с "Дией" центры вакцинации не синхронизировались, делая уколы всем желающим просто по паспорту и коду.

Также никуда не делись приоритетные группы, которые получают право привиться по месту работы или без очереди.

Пожалуй, главным отличием пятого этапа от предыдущих может стать более широкий выбор вакцин.

"Сейчас регионы обеспечены вакцинами и могут начинать прививки всех желающих. Прививки осуществляют вакцинами Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna", - говорит Минздрав.

То есть в теории через пункт массовой вакцинации теперь можно будет привиться не только "Коронаваком", как сейчас. Но скорее всего эта вакцина и на пятом этапе останется основной.

В Украину на днях доставили два миллиона доз вакцины "Модерна" из США. Этого хватит на полную вакцинацию миллиона пациентов (напомним, сейчас количество полностью привитых - меньше полутора миллионов). Но вчера глава МОЗ уже заявил, что в общий оборот "Модерна" не поступит - ее отправят на предприятия и приоритетным группам.

Небольшими партиями продолжают завозиться в страну Pfizer и AstraZeneca. "Пфайзером", кстати, уже начали прививать в отдельных центрах массовой вакцинации. Но далеко не везде, и даже до Киева это новшество пока полноценно не доехало: так, на Левобережке "Пфайзером" колют лишь граждан от 60 лет.

Хотя ситуация с этим будет, судя по всему, выравниваться.

На данный момент качественные американские вакцины лидируют по поставкам - на Pfizer и "Модерну" приходится почти шесть миллионов доз. Для сравнения - "Коронавака" завезли 2 миллиона 557 тысяч, а всех вариаций "АстраЗенеки" - около двух миллионов.

То есть, если дефицитные вакцины из США не пустят в нелегальный коммерческий оборот, то чисто математически они должны стать доминирующими на пятом этапе вакцинации.

Но зафиксируем при этом, что разнообразие вакцин появилось еще до оглашения пятого этапа.

Еще один вопрос - на пятом этапе собирались начать прививать подростков от 12 лет. Об этом заявлял еще 17 июля руководитель программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика. Им хотели колоть "Пфайзер".

Но по итогу в заявлении Минздрава про детей ничего не сказали и возрастной ценз оставили прежним.

Зачем тогда объявлять о новом этапе?

Пока это видится попыткой заявить о новой "перемоге" на коронавирусном фронте. Но не только.

Вторая задача - привлечь внимание украинцев к вакцинации, поскольку есть реальные опасения, что к окончанию лета поднимется новая волна коронавируса - вызванная штаммом "Дельта".

Возможно, поэтому и заявили о переходе на пятый этап, хотя, если смотреть на более ранние расчеты Минздрава, то мы еще топчемся только на втором.

Так, на четвертом этапе Украина должна привить уже 11 миллионов человек. У нас же две дозы получили 1,4 миллиона, что не дотягивает даже до конца второго этапа.

Впрочем, в Минздраве уже давно говорили, что будут вводить этапы в зависимости от наличия вакцины в стране (собственно, из-за дефицита препарата эта разбивка и появилась).

Из поставленных в Украину десяти с лишним миллионов доз, чуть более четырех миллионов уже использованы. Остаток позволяет полностью привить еще три миллиона человек плюс будут новые поставки. То есть ускорять вакцинацию пока есть чем.