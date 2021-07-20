Виктор Медведчук приехал в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщил корреспондент "Страны"

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда Киева, который отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука назначено на 10:30.

В самом суде значительно усилили меры безопастности у входа дежурит несколько десятков Нацгвардийцев.

Также под судом собралась большая группа поддержки "Патриотов за Жизнь".

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 20 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу адвокатов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука на продление ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.

В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен такой состав суда: судья-докладчик Т.В. Фрич, судьи В.С. Юрдыга, В.П. Глиняный.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сами они называют выдвинутые обвинения полностью сфабрикованными по заказу власти.

Позже, 13 мая, Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. А 9 июля суд продлил действие меры пресечения Медведчуку на 60 дней.

Кроме того, суд решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу против Медведчука и Козака.