В Украине открывают пятый этап вакцинации от коронавируса. Это означает, что с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий в возрасте от 18 лет. При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения, в частности людей в возрасте от 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от Covid-19. С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни", - сказал министр.

При этом среди приоритетных групп остаются также медики, педагоги, социальные работники и военные, которые контактируют с большим количеством людей, а также пенсионеры старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно онлайн или получить прививки в порядке живой очереди.

Записаться также можно в пункте прививок или позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, еще в прошлом году в Минздраве Украины разработали и утвердили пять этапов по вакцинации от коронавируса, последний из которых заключается в том, что прививки начнут делать тем гражданам, которые не входят в приоритетные группы.

Также Ляшко заявил, что штамм "Дельта" заменит другие виды коронавируса до конца лета.. В связи с этим в Украине активно разворачивается прививочная кампания.