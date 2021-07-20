Один из главных специалистов Госдепартамента США по Украине Джордж Кент, который сейчас возглавляет американское посольство на время отсутствия в Киеве временной поверенной Кристины Квин, провел круглый стол, где встретился с представителями "антикоррупционных" организаций. Среди последних был глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в Facebook.

В числе прочего Кент отметил значительный прогресс в реформировании украинской судебной системы и важность целостности процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

Напомним, что в последнее время украинский парламент принял ряд законов, которые передают контроль над отбором членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей так называемым международным экспертам, рекомендованным странами Запада. Что касается конкурса по САП, то он сейчас фактически заблокирован, так как представители Верховной Рады в конкурсной комиссии не дают добро на назначения кандидатов, которые устраивают Запад.

Чем западные структуры недовольны.

Напомним, ранее посольство США официально подтвердило, что временным поверенным в Украине станет один из главных специалистов Госдепа по нашей стране - Джордж Кент. Он заменит на время отпуска (до конца июля) нынешнего руководителя посольства - временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин, которая поедет в Вашингтон готовить визит Зеленского (он намечен как раз на конец июля).

Ранее мы рассказывали, зачем Вашингтон заменил посла в Киеве на одного из топов Госдепа.

Также сообщали, что несколькими днями ранее Кент приехал на Донбасс и дал интервью на русском языке.