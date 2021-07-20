В понедельник, 19 июля, в Украине прививку от коронавируса сделали 81 015 человек. 30 748 из них получили уже вторую дозу вакцины и полностью завершили иммунизацию.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

По информации ведомства, 19 июля первую дозу вакцины получили 50 267 украинцев. В течение суток в стране работали 583 мобильные бригады, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

По информации Минздрава, с начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.

Напомним, 18 июля Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna от США. Привезенная вакцина от коронавируса пойдет на прививки, которые будут выполнять мобильные бригады среди организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

Также мы писали о том, что вакцина Pfizer, появления в открытом доступе которой ожидали многие украинцы, поступила в центры вакцинации. Мы писали о том, где в Украине уколоться американской вакциной и кому ее дадут.