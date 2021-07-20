В Украине продолжается прививочная кампания. Фото: tOrange.biz

В понедельник, 19 июля, в Украине прививку от коронавируса сделали 81 015 человек. 30 748 из них получили уже вторую дозу вакцины и полностью завершили иммунизацию. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава. 

По информации ведомства, 19 июля первую дозу вакцины получили 50 267 украинцев. В течение суток в стране работали 583 мобильные бригады, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

По информации Минздрава, с начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине 19 июля. Скриншот фейсбук-сообщения Минздрава

Вакцинация от коронавируса в Украине 19 июля. Скриншот фейсбук-сообщения Минздрава

Напомним, 18 июля Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna от США. Привезенная вакцина от коронавируса пойдет на прививки, которые будут выполнять мобильные бригады среди организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

Также мы писали о том, что вакцина Pfizer, появления в открытом доступе которой ожидали многие украинцы, поступила в центры вакцинации. Мы писали о том, где в Украине уколоться американской вакциной и кому ее дадут.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться