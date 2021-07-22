Сегодня 12-й лунный день в созвездии Козерога, который можно охарактеризовать как период победы истинной мудрости над эгоистичными эмоциями. Даже неподготовленные люди смогут ощутить свою связь с окружающим миром. Впрочем, астрологи выделяют три знака огненной стихии - Овен, Лев и Стрелец - которые вряд ли смогут ощутить покой и душевное равновесие из-за конфликтов и явных недоразумений с окружающими.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам нужно поберечь свои силы, взяться за планирование и ни в коем случае не спешить действовать. Остерегайтесь интриг на работе. Вам необходимо быть сдержанными и осторожными в рабочих отношениях. Есть риск совершить досадные ошибки. Избегайте спешки в деловых вопросах.

Лев (23.07 - 23.08)

День будет способствовать творческим проектам, улучшению финансового положения и удачным покупкам. Интересные предложения появятся сами собой. Главное - действовать непредвзято и стараться не навлечь врагов из числа своего ближайшего окружения. После обеда упорядочьте мысли и планы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Хорошо бы провести день пассивно и спокойно, ищите поддержку в кругу коллег или близких, которые вас обожают. Не занимайтесь слишком сложными вопросами и не оставляйте их на вечер. Чтобы избежать конфликтов в общении, будьте корректными.

Представителям водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) нужно углубиться в себя и научиться делиться своими идеями с коллегами. Сейчас лучшее время для постановки цели. И чтобы разобраться со всеми навалившимися делами, уделите больше внимания деталям.

Земным знакам (Телец, Дева, Козерог) день принесет важные решения, но лучше отложить подписание любых бумаг на завтра. Сегодня у вас будет не то состояние. Для некоторых представителей день станет успешным, чтобы наладить личную жизнь. Так что не теряйте времени!

Воздушные представители (Близнецы, Весы, Водолеи) могут смело браться за решение бытовых проблем и налаживание дружеских отношений. Однако старайтесь быть внимательными в дороге и избегайте случайных трат.

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