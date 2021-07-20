Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Грузии с лидером Молдовы Майей Санду обсудил строительство пограничного перехода через реку Днестр. Стороны договорились ускорить реализацию этого проекта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова.

Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць", - рассказали в пресс-службе.

Также президенты обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Зеленский подтвердил свое приглашение Майе Санду принять участие в саммите Крымской платформы, а также в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия независимости Украины.

Напомним, что еще в январе 2021 года Санду и Зеленский договорились создать Совет президентов двух стран для постоянного сотрудничества. Тогда стороны договорились построить и реконструировать дороги между Киевом и Кишиневом, чтобы путь между столицами сократился до 5 часов.

В свою очередь мост через реку Днестр (в районе Ямполь-Косэуць) станет частью новой трассы между Киевом и Кишиневом. В Офисе президента ранее заявляли, что он будет построен за бюджетные средства Украины. При этом реализация проекта начнется "немедленно".