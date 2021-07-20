Утром во вторник, 20 июля, люди собрались на перекрестке улиц Ивано Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева, чтобы почтить память убитого пять лет назад Павла Шеремета. В прошлом году на этом месте установили мемориал в честь журналиста.

Возле мемориала сегодня возложены цветы - до пятнадцати букетов пышных сезонных цветов. За бутонами расположена фотография Павла Шеремета, подписанная как "Политическое дело". Также кто-то оставил у мемориала маленькую бутылку водки "Козацька рада" и ломоть хлеба.

Напомним, за пять лет после убийства Шеремета следствие так и не установило заказчиков убийства и каждый раз лишь смягчало наказание для предполагаемых исполнителей.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - на тот момент совладелицы "Украинской правды" Алены Притулы.

Дело Шеремета сдвинулось с мертвой точки только через три года с момента убийства, после смены президента в 2019 году. Впрочем после передачи дела в суд обвиняемых, за которых вступились националисты, начали отпускать из СИЗО. Заказчики убийства до сих пор не установлены. "Страна" подробно писала о том, как 5 лет расследовали и разваливали дело Шеремета.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский допустил причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета.