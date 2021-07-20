В Украине, где во вторник, 20 июля, прошли и еще ожидаются дожди с грозами, без электроэнергии остались 75 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 38, Сумская - 27 Черниговская - 6 и Житомирская - 4)", - рассказали спасатели.

Над восстановлением электроснабжения работают сотрудники облэнерго.

Напомним, ранее синоптик прогнозировала, что 20 июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится. Кроме того, во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди пройдут в большинстве областей нашей страны. При этом локальные осадки вероятны в Харьковской области, а вот в Днепропетровской их не будет вовсе.

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