По состоянию на утро вторника, 20 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 598 человек.

Напомним, что вчера, 19 июля в стране было выявлено 182 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 416 человек.

Умерли за отчетные сутки 25 человек (с начала эпидемии 52 756 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 540 человек (с начала эпидемии - 2 181 925 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 23 ребенка и 13 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (48 человек), Одесской области (35), Сумской области (35) и Луганской области (35).

В Киеве выявили 228 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что вспышка коронавируса остановила военную операцию Южной Кореи у берегов Африки.

Минобороны страны уже заявило, что два военных самолета отправлены, чтобы эвакуировать полностью весь экипаж (301 моряк - Ред.) с борта эсминца "Munmu the Great"

Также мы рассказывали, что В Олимпийском Токио еще 9 человек заразились коронавирусом по данным на утро 20 июля.