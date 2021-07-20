После того как глава Минфина Сергей Марченко пообещал рост минимальной зарплаты до 7 700 гривен в следующем году, выяснилось, что эта информация не совсем корректная.

Опровержение пришло опять-таки из Министерства финансов. Об этом передает агентство УНИАН со ссылкой на ответ пресс-службы Министерства финансов.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", - заявили в ведомстве.

Напомним, что 15 июля министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 канала" заявил, что в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7 700 грн.

В то же время пресс-служба Минфина сообщает, что бюджетная Декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Напомним, недавно КСУ признал конституционным установление минимальной зарплаты в размере прожиточного минимума.

Кроме того, мы писали о том, что в мае средняя зарплата в Украине упала, снижение наблюдалось второй месяц подряд. По данным Госстата, средняя заработная плата штатного сотрудника украинских предприятий, учреждений и организаций составила 13 499 гривен, что на 44 гривны меньше, чем в апреле.