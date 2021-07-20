Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрам. Приветственные слова размещены на официальном сайте главы государства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны. В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества - взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Желаю всем мусульманам добра и благополучия. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Курбан-Байрам или Ид аль-адха (араб. عيد الأضحى‎, ‘Īd ’al-’Aḍḥā - праздник жертвоприношения) это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по Григорианскому календарю может разниться в разных странах.

Ранее "Страна" рассказывала историю и традиции праздника Курбан-Байрам, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Также мы сообщали, что в Киеве три тысячи мусульман раздавали мясо нуждающимся и молились за Украину.