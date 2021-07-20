На Волыни попался на взятке командир взвода одной из воинских частей. Старший лейтенант получил почти 2 000 долларов, чтобы помочь избежать призыва на службу.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона в сети Facebook.

"Командиру взвода одной из воинских частей сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, старший лейтенант получил 1 800 долларов США взятки и пообещал местному жителю "помочь" в его проблеме, чтобы того не призывали в армию на срочную военную службу.

Деньги офицер получил двумя траншами: 10 июля 2021 - 500 долларов США и 18 июля - 1 300 долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения", - рассказали в пресс-службе Специализированной прокуратуры.

Взяточник был разоблачен прокурорами совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Волынской области и сотрудниками УСБУ.





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