Обещал помощь в откосе от призыва. На Волыни командир взвода попался на взятке. Фото
На Волыни попался на взятке командир взвода одной из воинских частей. Старший лейтенант получил почти 2 000 долларов, чтобы помочь избежать призыва на службу.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона в сети Facebook.
"Командиру взвода одной из воинских частей сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По данным следствия, старший лейтенант получил 1 800 долларов США взятки и пообещал местному жителю "помочь" в его проблеме, чтобы того не призывали в армию на срочную военную службу.
Деньги офицер получил двумя траншами: 10 июля 2021 - 500 долларов США и 18 июля - 1 300 долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения", - рассказали в пресс-службе Специализированной прокуратуры.
Взяточник был разоблачен прокурорами совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Волынской области и сотрудниками УСБУ.
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