В Олимпийском Токио еще 9 человек заразились коронавирусом
Олимпийские игры в Токио пройдут в экстремальном режиме. Несмотря на все принимаемые меры безопасности, новых заражений избежать не удается.
По последним данным оргкомитета Игр "Токио-2020", за минувшие сутки не менее девяти человек, задействованных в организации Олимпиады заразились коронавирусом.
Инфицирование было выявлено у одного японского волонтера, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр. Помимо этого, заражение было также подтверждено у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его поместили на двухнедельный карантин.
Общее число инфицированных достигло 71 случаев, 31 из них составляют иностранцы.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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