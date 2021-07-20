Олимпийские игры в Токио пройдут в экстремальном режиме. Несмотря на все принимаемые меры безопасности, новых заражений избежать не удается.

По последним данным оргкомитета Игр "Токио-2020", за минувшие сутки не менее девяти человек, задействованных в организации Олимпиады заразились коронавирусом.

Инфицирование было выявлено у одного японского волонтера, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр. Помимо этого, заражение было также подтверждено у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни. Его поместили на двухнедельный карантин.

Общее число инфицированных достигло 71 случаев, 31 из них составляют иностранцы.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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