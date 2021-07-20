В Ираке произошел очередной террористический акт, который унес жизни десятков людей. Вчера, 19 июля, в пригороде Багдаде на рынке в Садр-Сити сработало взрывное устройство. Его привела в действие смертница с так называемым поясом шахида. На месте погибли 30 человек, еще около 60 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Большое число жертв объясняется тем, что накануне одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам) многие иракцы пришли на рынок за покупками.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими сообщил о начале расследования инцидента и отдал приказ задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-эс-Садр.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за трагедию. Это уже второй в этом году взрыв на рынке в густонаселенном районе столицы Ирака. В апреле в результате взрыва заминированного автомобиля в Садр-Сити погибли по меньшей мере четыре человека.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский Франциск I в Ираке посетил разрушенную "бывшую столицу ИГИЛ".

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