В Украине стартовал конкурсный отбор в 27-ю антарктическую экспедицию сезона 2022-2023 для работы на станции "Академик Вернадский". Объявление с условиями для потенциальных кандидатов размещено на сайте Минобразования и науки.

"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тысяч, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями. А во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию ​​на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет Рады, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", - отметил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

Для зимовки на станции традиционно ищут ученых по таким направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения, в которую войдут повар, врач, дизелист-электрик, системный механик и сисадмин.

К кандидатам предъявляются как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное.

В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.

Конкурс в 27-ю антарктическую экспедицию продлится в несколько этапов. После завершения приема анкет Конкурсная комиссия осуществит предварительный отбор кандидатов (по формальным признакам). Потом в течение месяца претенденты должны будут подать необходимый пакет документов. На третьем этапе происходит профессиональное собеседование и психологическое тестирование. По их итогам Конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации или отклонения кандидатур в состав экспедиции. Также формируется кадровый резерв. После этого кандидатов ждет медицинский осмотр и в случае его успешного прохождения - командные сборы, тренинги и обучение.