В Крыму произошло очередное массовое ДТП, в котором погибли пять человек. Трагедия разыгралась в понедельник вечером, 19 июля, на трассе Ялта - Севастополь, в районе горы Гасфорта. Здесь грузовик КамАЗ столкнулся с легковушками Mercedes и Daewoo, затем - с Renault, протащив его примерно 700 метров, далее - с Hyundai и Nissan, после чего врезался в ограждение и вылетел с трассы в лес.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

В результате автокатастрофы погибли водитель КамАЗ и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Личности погибших установлены.

Обстоятельства аварии с участием грузового и пяти легковых автомобилей выяснят в рамках уголовного дела, сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ.

Дело открыто по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ближайшее время назначат ряд экспертиз для установления обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Ранее "Страна" сообщала, что в Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, погибли пять человек.