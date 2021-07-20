В Украине ждут визита советника Государственного департамента США Дерека Чолле, который ранее входил в команду Обамы - Байдена и близок к нынешнему государственному секретарю Тони Блинкену. Темой визита станет трубопровод "Северный поток - 2" и текущие реформы.

О визите дипломата сообщает официальный сайт Госдепа США.

"Советник Департамента Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода «Северный поток - 2» и энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ", говорится в сообщении.

"Находясь в Киеве, советник Чолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ. Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания", сообщает Государственный департамент.

"В Варшаве советник Чолле обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также нашу общую приверженность демократическим ценностям и институтам с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества. Он также будет взаимодействовать с лидерами бизнеса в целях укрепления двусторонних экономических связей", сообщает официальный сайт Государственного департамента.

Некоторые неофициальные подробности визита раскрыл бывший посол Украины Валерий Чалый у себя в Facebook.

"В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) - Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам", - написал Чалый.

Дерек Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в ранге помощника министра обороны США для выяснения ситуации, что называется, на месте.

"Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северному потока-2", - подчеркнул экс-посол.

"Уверен, что будет и предметный разговор о ходе и темпах реформ в Украине, в реализации которых наша страна получает поддержку США, в том числе и финансовую. Тем более, что в Киеве уже находится в качестве руководителя посольства США в Украине, хорошо знакомый с ситуацией Джордж Кент. Не исключаю, что будут переданы и конкретные месседжи, что называется не для распространения. Важный визит для поддержания динамики двусторонних взаимоотношений Украины и США", считает Чалый.

Ранее "Страна" сообщала, что США и Германия в ближайшие дни объявят о сделке по газопроводу "Северный поток - 2".