Восточный вектор вместо "Восточного партнерства": почему Банковой не верят

Украинская власть начала новый этап давления на Запад с одновременными сигналами в сторону Дальнего Востока. Вчера Владимир Зеленский на международном форуме в Батуми подверг резкой критике саммит "Восточного партнерства", заявив об отсутствии у Евросоюза каких-либо целей в этом самом партнерстве. И добавил, что "саммит ради саммита" ему не нужен, поскольку "у нас гибнут люди, у нас война".

Собственно, в отношении отсутствия целей у ЕС президент прав: само "Восточное партнерство" создавалось для того, чтобы стать симулятором евроинтеграции. Однако общая логика у Зеленского явно хромает, поскольку из нее следует, что ЕС должен предоставить Украине перспективу членства именно потому, что на нашей территории идет война.

Параллельно с этим МИД сообщил, что, сохраняя неизменность стратегических целей, президент дал команду активнее развивать отношения по другим направлениям. А представитель делегации Украины в Минской ТКГ Алексей Арестович разъяснил: мол, если Запад продолжит играть в "пророссийские" игры, то Киев развернется в сторону Востока. В смысле – Китая.

Сама по себе мысль, безусловно, здравая. Но когда это делается с таким пропагандистским шумом, у всех складывается впечатление, что речь идет всего лишь о тактическом ходе, не наполненном реальным содержанием.

В свое время Виктор Янукович точно так же пытался убедить всех, что хочет евроинтеграции, хотя сам изначально заигрывал с Брюсселем ради того, чтобы добиться от Москвы уступок. Но Янукович делал это убедительно – так, что в это поверили и в Брюсселе, и в Москве, и даже (к его несчастью) в собственной стране.

Зеленскому же, похоже, не верит никто. Разве что Пекин из вежливости (и в пику Штатам) поддерживает создаваемую Банковой иллюзию, а на Западе (куда, собственно, и адресованы все сигналы) до сих пор – ни одной заслуживающей внимания реакции.

Это означает одно: если Зеленский действительно хочет сыграть в две руки, ему нужно повышать ставки, перейдя от заявлений к конкретным шагам. Как в украинско-китайских отношениях, так и во внутренней политике – в плане восстановления суверенитета страны.

Но если Банковая к таким шагам не готова, то лучше прекратить весь этот цирк с "восточной ориентацией". Потому что выглядит эта история как скетч "95 квартала".

"Кастрация" МВД: президент забирает Нацгвардию

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил планы власти в отношении Министерства внутренних дел, в котором недавно сменили министра. Планы эти напоминают давнюю историю со свержением всесильного главы советского МВД Лаврентия Берии: сначала убрали самого министра (правда, более сурово, чем Арсена Авакова), а потом расчленили министерство, изъяв из него самую мощную на тот момент структуру – госбезопасность.

Бывшая вотчина Авакова, ставшая в последние семь лет не менее влиятельной, теперь, судя по всему, пойдет по тому же пути. Только из нее изымут другой мощнейший элемент – Нацгвардию (а заодно и погранвойска).

Это была розовая мечта Петра Порошенко, которую он лелеял в течение трех лет. Частично она была реализована через превращение АТО в ООС и оперативное переподчинение всех частей в зоне боевых действий военному командованию. Однако в целом Нацгвардия все еще остается "гвардейцами кардинала", которые крайне нервируют "короля".

Если Аваков со своим неформальным влиянием мог сопротивляться подобной реформе, то у Монастырского, конечно, ресурсов для такого сопротивления не хватит. А потому реформа, судя по всему, состоится.

Вот только что она изменит для страны? В 2016-м, когда Порошенко впервые попытался реализовать ее, эта реформа выглядела как составная часть плана по восстановлению мира на Донбассе и выполнению Минских соглашений (когда-то экс-президент действительно пытался это сделать!). Но у Зеленского, похоже, она является самоцелью. А потому никаких последствий, кроме ослабления МВД, ожидать не приходится.

Дело на Верховный суд: новая судебная война Зеленского

Банковая продолжает вести войну с бунтующей судебной системой. Стоило кассационному подразделению Верховного суда принять решение о незаконности указа Зеленского, отменившего назначение Александра Тупицкого в Конституционный суд, как Госбюро расследований открыло уголовное производство по данному решению.

То есть происходит ровно то, что в прошлом году происходило собственно с Тупицким: когда КС под его руководством взбунтовался против Банковой, его также стали забрасывать уголовными производствами.

Хотя разница все же была: в отношении главы Конституционного суда выискивали разные криминальные поводы. А здесь просто посчитали уголовным преступлением сам вердикт коллегии Кассационного суда. Но на каком основании?

Ответа на этот вопрос нет. Верховный суд по своему статусу имеет полномочия в отношении президентских указов, и их использование не может быть основанием для уголовного производства. Так что речь идет о банальном запугивании, причем даже более примитивном, чем в случае с Тупицким.

Что свидетельствует лишь о слабости аргументов Банковой, где не могут найти законный способ разобраться с Верховным судом. А разобраться нужно, потому что поражение в этом сражении будет одновременно и поражением в войне с Конституционным судом. То есть – полной капитуляцией на судебном фронте.

Киевский потоп: фатализм Кличко

Самая резонансная новость вчерашнего дня – киевский потоп.

Если точнее, потоп в сочетании с отсутствием мэра столицы на рабочем месте и вообще в Украине. Пока вестибюли некоторых станций метро выполняли функцию искусственных водопадов, Виталий Кличко за рубежом отмечал юбилей. Повод, конечно, серьезный, но совпадение все равно неудачное.

Мэр, правда, объяснил, что к ливню готовились и что он уехал праздновать только после того, как почистили все ливнестоки, однако стихия оказалась сильнее.

Но объяснение выглядело неубедительно. Потому что заставило вспомнить о легендарном снегопаде 2013 года, во время которого глава КГГА Александр Попов оказался в Вене. Тогда стихия действительно была экстраординарной, но оппозиция (и УДАР Кличко в первых рядах) все равно критиковала городскую власть за неумение с ней справиться.

А такие ливни, как вчера, в Киеве случаются практически каждый год. И ответ мэра означает только то, что в результате любого подобного дождя метро будет превращаться в подземный коллектор. Перспектива не слишком приятная, однако другой Виталий Кличко не обещает.

Кому нужна война вокруг "Славянского базара"?

В Витебске закончился музыкальный фестиваль "Славянский базар". Он прошел уже в 30-й раз, но никогда еще не был таким скандальным, как в нынешнем году.

Еще прошлым летом Зеленский расточал комплименты в адрес белорусского музыкального форума. А год спустя власть спустила всех собак в отношении тех представителей Украины, которые "осмелились" поехать в Витебск.

Что же изменилось за истекшие 12 месяцев? С точки зрения обычного украинского гражданина – ничего. Да, за это время в Белоруссии произошли выборы, которые Запад попытался использовать для свержения Александра Лукашенко. Путч не удался, Запад обложил Бацьку санкциями, Украина сделала вид, что к ним присоединилась, – и все.

Какое из этих событий имеет отношение к "Славянскому базару"? Этот вопрос даже не требует ответа. Ответа требует другой вопрос: в чем смысл травли телеведущей Дианы Панченко, решившей поехать в Витебск?

Когда эту травлю устраивают "соросята", тут вопросов нет – у них работа такая. Но зачем присоединились к этому хору те, чья жизнь не зависит от западных грантов?

Через месяц все наперебой будут говорить о том, каким счастьем для Украины стала независимость и как ее нужно беречь. Но в ситуации со "Славянским базаром" настоящую независимость проявили только Диана Панченко и конкурсантка из Ужгорода. Все остальные, как минимум, стали жертвами мифа о том, что если Запад ополчился на Лукашенко, то Украина не может стоять в стороне.

А это как раз и является проявлением той "меншовартости", за которую ультрапатриоты клянут всех политиков и культурных деятелей времен СССР. Не замечая, что бревно в собственном глазу – гораздо толще.