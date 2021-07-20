СМИ выяснили подробности последних минут президента Гаити Жовенеля Моиза, которого убили в ночь на 7 июля. Об этом журналистам рассказали участники трагических событий.

Свидетельства приводит газета Miami Herald.

Непрерывная стрельба из автоматов началась у дома главы государства в Порт-о-Пренс, где кроме него жили его жена Мартин и двое детей, началась около 1:30 утра.

Услышав стрельбу около своей резиденции, Моиз на протяжении десяти минут безуспешно пытался вызвать собственную службу безопасности. Звонок он сделал в 1:34 утра. Затем он набрал номер комиссара национальной полиции страны и спросил, где находится.

"Возле дома стреляют. Мобилизуй людей. Мне нужна твоя помощь, сейчас же! Моя жизнь в опасности. Приезжай быстро. Приезжай, спаси мою жизнь!" - молил президент.

Прежде чем телефонный звонок закончился, воцарилась тишина. Затем снова раздался звук выстрелов автомата. Отказываясь верить в самое страшное, офицер приказал сослуживцам отправляться к дому Моиза. Туда выехали три автомобиля.

Застреленного президента нашли в спальне. У него были пробиты пулями лоб, грудь, бедро, живот и вырезан левый глаз.

В следующие часы шла полицейская охота на киллеров. Погоня началась на дороге, ведущей от резиденции Моиза, продолжалась в близлежащих обнищавших кварталах и завершилась в посольстве Тайваня, на территории которого были задержаны 11 предполагаемых участников нападения.

По данным газеты, звонки из резиденции в ночь расстрела получили как минимум три человека. По их рассказам, ворвавшиеся в здание преступники разговаривали с кем-то по телефону, чтобы опознать Моиза. Нападавшие обыскали весь дом, прежде чем обнаружили главу государства. После этого убийца выстрелил в него "без разговоров".

Ранее "Страна" сообщала, что в Моиза стреляли десятки раз, а в его кабинете и спальне устроили очень тщательный обыск.

Мы также приводили данные о том, что перед убийством президента пытали.