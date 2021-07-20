Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отказался от поездки на Олимпийские игры, которые начнутся в Токио 23 июля.

Об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера Пак Су Хён.

В свою очередь, параллельно был отменен запланированный ранее первый саммит президента Южной Кореи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.

По словам пресс-секретаря, переговоры о проведении саммита провалились из-за "неуместных" слов заместителя главы дипломатической миссии Японии в Сеуле Хирохисы Сомы. Японский посол, отвечая на вопрос репортера о предстоящем саммите, обвинил Муна в том, что он "мастурбирует", затягивая решение о встрече на высшем уровне.

"Это было неприемлемое замечание. Мы должны были принять во внимание настроения наших людей. (...) Атмосфера внутри Голубого дома стала скептичной по отношению к визиту", - заявил в разговоре с изданием Nikkei Asia высокопоставленный южнокорейский чиновник, попросивший не называть его имени.

В то же время, власти Южной Кореи потребовали от японской стороны принять меры во избежание повторения подобных инцидентов. В ответ генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като осудил слова японского посла, но не уточнил, будет ли он уволен из дипломатической миссии.

Однако, несмотря на конфликт, президент Южной Кореи выразил надежду, что Япония безопасно и успешно проведет Олимпийские игры, поскольку это "фестиваль мира во всем мире".

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Южной Кореи на Олимпиаде в Токио проверит еду на радиацию из-за аварии на АЭС Фукусима. В свою очередь главный представитель правительства Японии Кацунобу Като отказался комментировать отдельное питание спортсменов из Южной Кореи.

Также напомним, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай коронавируса. Национальность человека не разглашается из соображений конфиденциальности.