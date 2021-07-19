Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение варианта коронавируса "лямбда" более чем в 30 странах.

Об этом она сообщила в ходе сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в Twitter-аккаунте организации.

В частности, распространение данного штамма Covid-19 преобладает в Южной и Северной Америке.

По словам представителя ВОЗ, организация занесла штамм COVID-19 "лямбда" в список представляющих интерес в середине июня этого года. Впервые этот штамм был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

"Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", - заявила Мария Ван Керкхове.

Также она рассказала, что ВОЗ внимательно наблюдает за штаммом "лямбда" и взаимодействует с государствами-членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о новых штаммах коронавируса и какие из них есть в Украине. В частности, штамм "альфа" в июле зафиксировали уже в 173 странах, "бета" - в 122, "гамма" - в 74, "дельта" - в 104.

Также напомним, что в Украине выявлены четыре случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта". По данным ЦГЗ, в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью. Но если население не будет соблюдать элементарные противоэпидемические требования - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше.