Житель штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым в США осужденным участником штурма Капитолия, состоявшегося 6 января 2021 года. 38-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает в Твиттере репортер американского телеканала NBC4 Скотт Макфарлан.

Прокуратура требовала отправить подсудимого в тюрьму на 18 месяцев, хотя ее представитель признал, что Ходжкинс не уничтожал собственность и не причинил вреда. Однако суд значительно уменьшил срок.

Ходжкинса обвиняли в создании помех официальному мероприятию.

"Это было глупое решение, я беру за него полную ответственность", - сказал он в суде.

После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще два года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит две тысячи долларов в качестве возмещения ущерба.

Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельства.

Зимой "Страна" подробно рассказывала, как сторонники Дональда Трампа внезапно ворвались в Капитолий.

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