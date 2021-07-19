Делал селфи в зале. В США отправили в тюрьму первого участника зимнего штурма Капитолия
Житель штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым в США осужденным участником штурма Капитолия, состоявшегося 6 января 2021 года. 38-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
Об этом сообщает в Твиттере репортер американского телеканала NBC4 Скотт Макфарлан.
Прокуратура требовала отправить подсудимого в тюрьму на 18 месяцев, хотя ее представитель признал, что Ходжкинс не уничтожал собственность и не причинил вреда. Однако суд значительно уменьшил срок.
Ходжкинса обвиняли в создании помех официальному мероприятию.
"Это было глупое решение, я беру за него полную ответственность", - сказал он в суде.
После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще два года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит две тысячи долларов в качестве возмещения ущерба.
Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельства.
Зимой "Страна" подробно рассказывала, как сторонники Дональда Трампа внезапно ворвались в Капитолий.
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