В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Соглашение будет касаться кроме прочего обеспечения энергобезопасности Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Сделка сейчас на подходе после продолжающихся активных обсуждений между официальными лицами США и ФРГ по поводу обеспокоенности Вашингтона из-за того, что строительство трубопровода, завершенное уже на 98%, увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов, которые та взимает за перекачиваемый через свою территорию газ.

"Ситуация выглядит неплохо. Мы ожидаем, что эти переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, поскольку переговоры еще продолжаются.

Второй источник добавил, что в ходе обсуждения обе стороны стали близки к соглашению, которое предотвратит возобновление отмененных санкций США против Nord Stream 2 AG - компании - оператора трубопровода, и ее генерального директора.

Скорее всего, одним из ключевых моментов соглашения будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины, сообщили источники.

Пока неясно, объявят ли страны о значительных государственных инвестициях или же будут стремиться привлечь частные инвестиции в Украину.

Как писала "Страна", при встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода.

Мы также рассказывали, что Владимир Зеленский упрекнул Байдена и Меркель в отсутствии конкретных шагов против "Северного потока - 2".