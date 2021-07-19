В Испании Министерство здравоохранения больше не будет заказывать вакцину Vaxzevria (AstraZeneca) для иммунизации граждан в возрасте от 60 до 69 лет.

Об этом сообщает издание The Local в понедельник, 19 июля.

В частности, данное решение обосновано получением достаточного количества препарата.

"17 автономных сообществ Испании накануне подтвердили, что имеют достаточное количество доз вакцины для оставшихся людей в возрастной группе 60-69 лет, которые ожидают вторую дозу препарата", - пишут в материале.

В свою очередь, в Минздраве страны заявили, что все остатки вакцины от AstraZeneca будут переданы в фонд глобальной инициативы COVAX, после чего они будут распределены между нуждающимися странами.

Отметим, что с момента начала вакцинации в Испании (конец декабря 2020 года) страна заключила контракт на поставку 31 млн доз вакцины. Однако после нескольких случаев смерти людей, которым была сделана прививка, испанская сторона разорвала контракт.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина получила 705 тысяч доз AstraZeneca по программе COVAX. Поступившую вакцину используют для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу индийским препаратом CoviShield, а также южнокорейской вакциной AstraZeneca-SKBio.

Также напомним, что в ЕС рекомендуют не колоть вторую дозу вакцины AstraZeneca людям с тромбами. В то же время, регулятор настаивает, что польза вакцин значительно превышает риск.