Во Львовской области, где подросток за рулем легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик, в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком погиб 2-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Сегодня, 19 июля, около 17:30, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех транспортных средств", - заявили в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что водитель автомобиля "Ауди", 37-летний житель Львова, совершая обгон в неположенном месте, совершил столкновение с автопоездом ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где ее водитель совершил столкновение с легковым автомобилем "Дэу".

В результате столкновения двухлетняя девочка, пассажирка "Дэу", получила травмы, от которых погибла на месте происшествия.

"Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - рассказывают правоохранители.

В данный момент водителя "Ауди" задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и лица всех участников ДТП.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Одесса - Новоазовск грузовик протаранил служебное авто и насмерть задавил полицейского. Полицейский погиб на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также напомним, что в полиции назвали причины ДТП на трассе Киев - Одесса. По предварительной информации, водитель грузовика совершал разворот, но не убедился в безопасности маневра. Вследствие чего и произошло столкновение с эвакуатором.