Тверской суд Москвы ужесточил меру пресечения 18-летней студентке Валерии Башкировой, сбившей в районе Солнцево троих детей. Ранее суд отправлял ее под домашний арест до 15 сентября, но после возмущений общественности заменил меру на содержание в СИЗО до 16 сентября.

Об этом сообщает издание "МК".

Страшное ДТП произошло в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в Москве. Башкирова, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, совершала маневр и не затормозила у пешеходного перехода. В результате она сбила семью с тремя детьми. Мать и бабушка детей не пострадали - весь удар пришелся на мальчиков в возрасте пяти и четырех лет и девяти месяцев. Последний был в коляске.

Детей госпитализировали. Вскоре старший ребенок скончался в больнице - у него был перелом основания черепа. Средний мальчик умер в субботу вечером, тоже в больнице. За жизнь младенца сейчас борются врачи.

Башкирова получила водительское удостоверение в 2020 году, и, по некоторой информации уже имела восемь неоплаченных штрафов. Более того, по предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после наезда на детей девушка объяснила произошедшее тем, что одновременно управляла машиной и "сидела в телефоне" - просматривала Инстаграм.

Сейчас ее близкие выдвинули другую версию, заверяя журналистов и следствие, что трагедия произошла из-за случайности: телефон Валерии якобы стоял на специальной подставке и во время выполнения маневра ее ослепили лучи солнца, отсвечивающие от дисплея.

"Она вообще не выпивает. Телефон у нее в сумке, я ей звоню. Она, когда не берет трубку, - значит, за рулем. Это мой приказ был, это исключено. Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", - заявил отец Башкировой.

Несмотря на гибель детей, противоречия в показаниях и подозрения в управлении авто в пьяном виде, Никулинский районный суд Москвы поначалу отправил девушку под домашний арест, удовлетворив ходатайство следствия и вменив ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Это крайне возмутило людей.

"Пьяная, а ей вменяют "по неосторожности"? Да они там что, совсем с ума сошли?", "А где у нас в УК написано, что убийц детей домой отпускают до суда?", "Это сюр какой-то, пьяная за рулем, сбитые дети на пешеходном переходе и домашний арест...", "Она сбила троих детей, есть умершие. И прокуратура требует для неё домашний арест?! Прокуратура уже куплена?! Какой домашний арест за такое?!", - писали пользователи соцсетей.

Теперь же меру пресечения ужесточили. А обвинение против фигурантки уголовного дела переквалифицировано на ч.5 ст.264 - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы, а не до пяти, как раньше.

Между тем выяснилось, что у виновницы ДТП очень влиятельные родственники. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ. Позднее родительница обвиняемой трудилась в управлении одного из районов Москвы. Отец Валерии работает личным водителем высокопоставленного чиновника.

Башкирова является единственным ребенком в семье и в этом году закончила первый курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "журналистика". Преподаватели отзываются о ней сугубо положительно.

По словам родственников, Валерия чувствует себя плохо. Она якобы практически не спит и не ест.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.

Мы также писали о ДТП в Одессе, где мотоциклист сбил на зебре мать с двумя детьми.