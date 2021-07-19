Американская компания Adobe привела результаты исследования о том, как смайлики влияют на общение. Хотя многим они кажутся несерьезными или даже глупыми, от забавных символов много пользы.

Материал об эмодзи опубликовал в блоге компании ее дизайнер Пол Хант.

По словам Ханта, смайлы облегчают онлайн-общение и незаменимы в сложных коммуникативных ситуациях, когда нужно добавить немного легкомыслия и сердечности, проявить и получить больше сочувствия. Кроме того, многие смайлики ориентированы на положительные эмоции, поэтому с их помощью можно поднять настроение.

Неудивительно, что более половины опрошенных участников исследования чувствуют себя более комфортно, используя тексты со смайликами, чем разговаривая по телефону или лично. И примерно столько же респондентов отметили, что использование эмодзи позитивно сказалось на их ментальном здоровье.

Смайлики дают возможность выбрать подходящее изображение, чтобы передать наши чувства и помочь другим участникам беседы.

"Я считаю, что мы реагируем на образы более эмоционально, и поэтому они могут помочь передать тон голоса, жесты и реакции", - объяснил Хант.

89% опрошенных уверены, что эмодзи облегчают преодоление языкового барьера.

Смайлики также важны в рабочих переписках. 71% респондентов подтвердили, что эмодзи, используемые в деловом общении, улучшают отношения с коллегами и атмосферу в коллективе.

67% людей считают, что использующие смайлы более дружелюбны и веселы, чем те, кто их избегает. 88% с большей вероятностью начнут сочувствовать авторам текста со смайлами.

Наиболее популярны среди пользователей следующие категории смайликов:

Передающие чувства и эмоции. Относящиеся к сфере любви и отношений. Изображения напитков и еды. Изображения животных. Изображения предметов.

Исследование было проведено в рамках Всемирного дня эмодзи, который отмечается 15 июля. Компания опросила семь тысяч человек из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Австралии и Южной Кореи.

Ранее "Страна" сообщала, что польских священников попросили не использовать смайлы в приходских объявлениях.

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