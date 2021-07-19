Помогают в рабочих переписках и преодолевают языковой барьер. Ученые выяснили, чем полезны смайлики
Американская компания Adobe привела результаты исследования о том, как смайлики влияют на общение. Хотя многим они кажутся несерьезными или даже глупыми, от забавных символов много пользы.
Материал об эмодзи опубликовал в блоге компании ее дизайнер Пол Хант.
По словам Ханта, смайлы облегчают онлайн-общение и незаменимы в сложных коммуникативных ситуациях, когда нужно добавить немного легкомыслия и сердечности, проявить и получить больше сочувствия. Кроме того, многие смайлики ориентированы на положительные эмоции, поэтому с их помощью можно поднять настроение.
Неудивительно, что более половины опрошенных участников исследования чувствуют себя более комфортно, используя тексты со смайликами, чем разговаривая по телефону или лично. И примерно столько же респондентов отметили, что использование эмодзи позитивно сказалось на их ментальном здоровье.
Смайлики дают возможность выбрать подходящее изображение, чтобы передать наши чувства и помочь другим участникам беседы.
"Я считаю, что мы реагируем на образы более эмоционально, и поэтому они могут помочь передать тон голоса, жесты и реакции", - объяснил Хант.
89% опрошенных уверены, что эмодзи облегчают преодоление языкового барьера.
Смайлики также важны в рабочих переписках. 71% респондентов подтвердили, что эмодзи, используемые в деловом общении, улучшают отношения с коллегами и атмосферу в коллективе.
67% людей считают, что использующие смайлы более дружелюбны и веселы, чем те, кто их избегает. 88% с большей вероятностью начнут сочувствовать авторам текста со смайлами.
Наиболее популярны среди пользователей следующие категории смайликов:
- Передающие чувства и эмоции.
- Относящиеся к сфере любви и отношений.
- Изображения напитков и еды.
- Изображения животных.
- Изображения предметов.
Исследование было проведено в рамках Всемирного дня эмодзи, который отмечается 15 июля. Компания опросила семь тысяч человек из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Австралии и Южной Кореи.
Ранее "Страна" сообщала, что польских священников попросили не использовать смайлы в приходских объявлениях.
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