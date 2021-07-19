В Украине из 257 больниц, которые предназначенные для госпитализации пациентов с Covid-19, требованиям Национальной службой здоровья (НСЗУ) соответствуют 190 (73%). Остальные 67 медучреждений (27%) являются больницами "второй волны", для них будут выписаны отдельные требования.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе совещания в Офисе президента в понедельник, 19 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, из 257 больниц, которые определены для госпитализации больных коронавирусной болезнью, 190 соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья. Для другой части, которые являются больницами второй волны, будут выписаны отдельные требования, чтобы с ними скорее заключили контракты. Что касается детских больниц, то в каждой области определено по одному такому заведению", - говорится в сообщении.

В то же время, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко напомнил, что идет подготовка к началу коммуникационной кампании о том, что прививки от коронавируса уже доступны для всех категорий населения, а все центры массовой вакцинации работают семь дней в неделю. По его словам, это произойдет после принятия министерством здравоохранения решения о переходе к 5-му этапу вакцинации.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", - сказал Тимошенко.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что нужно открыть 3300 кабинетов для вакцинации, которые были заранее определены, по всей стране, а также распределить препараты по этим пунктам.

Напомним, Украина готовится к вспышке заражений индийским штаммом "Дельта", для этого в стране хотят ускорить вакцинацию.

Также мы рассказывали, что в МОЗ заявили, что массовая вакцинация украинцев поможет избежать новых опасных мутаций коронавируса.