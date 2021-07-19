Украина, Грузия и Молдова могут воспользоваться правом подать заявки на вступление в Европейский союз, закрепленным в статье 49 Договора о ЕС. Об этом говорится в декларации Батумского саммита, подписанную 19 июля президентами Украины Владимиром Зеленским, Грузии Саломе Зурабишвили и Молдовы Майей Санду.

Текст декларации опубликовал Офис президента.

В документе сказано, что главы трех стран встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество относительно европейской интеграции.

Они декларировали преданность ценностям Евросоюза: демократии, уважении прав человека и основных свобод и верховенства права. А также подтвердили "непоколебимую преданность продолжению процесса интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление демократических институтов".

Лидеры заявили, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Европейским союзом.

"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", - написано в декларации.

Президенты договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС по реализации всех возможностей, предусмотренных соглашениями об ассоциации. Но заметили, что "соглашения об ассоциации должны оставаться гибкими инструментами, которые следует обновлять, когда и где это необходимо, для учета развития нормативно-правовой базы и экономического развития".

В тексте кроме прочего упоминается Россия.

"Понятно, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы разработать вместе с ЕС пути мирного урегулирования конфликтов и обеспечить длительный мир, стабильность и безопасность в регионе, в том числе путем усиления роли и привлечения ЕС", - написано в декларации.

Президенты резюмировали, что вступление в Евросоюз - это цель, которая объединяет три государства.

"Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор", - сказано в документе.

Как писала "Страна", во время визита в Грузию Зеленский посмотрел, как обеспечивается безопасность на границе с Абхазией.

Мы также сообщали, что Зеленский поставил задачу МИД в дополнение к системной работе на достижение членства Украины в Евросоюзе и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира.