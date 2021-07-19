Министерство обороны Великобритании проверило обстоятельства потери секретных документов об эсминце Defender, которые в итоге нашлись рядом с автобусной остановкой в английском графстве Кент. В ведомстве пришли к выводу, что инцидент не связан с деятельностью иностранных шпионов.

Как передает Reuters, об этом 19 июля сообщил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

"В результате расследования не обнаружены следы шпионажа. Был сделан вывод, что инцидент с документами не связан с нашими противниками", - заявил министра обороны Соединенного Королевства.

По его словам, в ходе независимой проверки обстоятельств произошедшего было выявлено точное место потери документов и проанализированы внутриведомственные процессы обращения с подобного рода секретными сведениями. Уоллес добавил, что "выводы расследования соотносятся с теми фактами, которые ранее были изложены" чиновником Минобороны, утерявшим эти документы общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации.

Секретные документы Минобороны Великобритании были утеряны около месяца назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их вещательной корпорации ВВС, которая сообщила о произошедшем 27 июня. На следующий день Минобороны Британии сообщило, что проведет проверку по факту утечки секретных документов.

Инцидент вызвал массу шуток. Например, в МИД РФ съязвили, что "агенты 007 уже не те".