В Харьковской области, в поселке Высокий, произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля "Таврия" выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Volkswagen". В результате машину разорвало на две части.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром в понедельник, 20 июля. В результате столкновения авто и микроавтобуса водитель легковушки пострадал. Его доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, накануне в Харьковской области на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава произошло ДТП. Столкнулись авто Renault Sandero и Dacia Logan. В результате один человек погиб, еще четверо, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.

Также мы рассказывали, что сегодня на Прикарпатье фура столкнулась с легковушкой. Погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами. По предварительным данным, 36-летний местный житель управляя автомобилем "Renault" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Tata".