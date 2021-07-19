Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, глава Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович претендуют на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Эти политики могут сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2022 года.

Об этом сообщает Politico.

По данным источников в Брюсселе, большая часть стран объединения готовы впервые назначить женщину на пост руководителя альянса.

Наилучшие шансы, как пишет Politico, имеет экс-президент Хорватии. Колинда Грабар-Китарович с 2003 по 2005 год была министром европейской интеграции Хорватии. С 2005 по 2008 год она была министром иностранных дел и европейской интеграции. С 2008 по 2011 год - послом Хорватии в США, что говорит о прочных отношениях с Вашингтоном. С 2011 по 2014 год занимала пост помощника генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии и сыграла важную роль в положительном рассмотрении заявок некоторых стран на членство в ЕС и НАТО. С 2015 по 2020 год была президентом Хорватии.

Выбор генерального секретаря из представителей стран Балтии может рассматриваться не только как сигнал Москве, но и как слишком враждебный шаг по отношению к Кремлю в то время, когда президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом.

Кальюлайд же недавно отказалась от борьбы за место генсека ОЭСР, на которое она по своему резюме подходила гораздо лучше.

Она - президент Эстонии с октября 2016 года. До этого была членом счетной палаты ЕС (с 2004 по 2016 годы). В ноябре 2017 года заняла 78-е место в списке Forbes "100 самых влиятельных женщин в мире".

Даля Грибаускайте занимала пост президента Литвы с 2009 по 2019 год (переизбрана в 2014 году). Также была еврокомиссаром по финансовому программированию и бюджету. Кроме родного литовского языка владеет английским, польским, русским.

Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение утверждает Североатлантический совет.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о политической и практической поддержке Украины.

Перед этим в НАТО заявили, что также хотят улучшить отношения с РФ, которая является соседом стран - членов альянса.