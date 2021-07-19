В понедельник, 20 июля, в ходе торгов цены нефть ускорили падение на фоне решения ОПЕК+ увеличивать добычу с августа. Эталонные марки Brent и WTI потеряли около от 6 до 7,6%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 составляет $69,38 за баррель, что на $4,21 (5,72%) ниже цены накануне.

Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,35 за баррель, что на $4,46 (6,21%) ниже значения предыдущей сессии.

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.

Добычу альянс будет наращивать на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая исчерпать ограничения (сейчас они составляют 5,8 млн баррелей) к концу сентября 2022 года.

В декабре 2021 года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. При этом министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и будут определять объемы добычи на следующий месяц. При этом они стремятся отказаться от данных ограничений к сентябрю 2022 года.

Аналитики Julius Baer сообщают, что спрос продолжает опережать предложение и увеличения добычи странами ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы вернуть рынок нефти в состояние равновесия в краткосрочной перспективе. Однако в более долгосрочной перспективе, как ожидается, цены на нефть будут падать.

"В краткосрочной перспективе этих дополнительных баррелей будет недостаточно, чтобы привести нефтяной рынок обратно в состояние равновесия. В более долгосрочной перспективе свободные и дополнительные производственные мощности стран ОПЕК+ являются основной причиной, по которой, как мы считаем, цены на нефть будут снижаться", - заявил руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

По данным Investing, нефть Brent потеряла за сутки почти $4,5 (более 6%), а WTI - почти $5,5 (более 7,6%).

Напомним, перед выходными фьючерсы на WTI достигли минимума за четыре недели. Давление на рынок оказывали возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса.

Также сообщали, что Министерство энергетики США прогнозирует среднюю цену на нефть Brent на 2021 год $68,8 за баррель, при этом в предыдущем прогнозе цена была ниже - $65,2 за баррель. А прогноз цены на нефть Brent на 2022 год был повышен с $60/баррель до $67/баррель.