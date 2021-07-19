В США зафиксировали резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает USA Today.

Смертность выросла на 25% по сравнению с показателями двухнедельной давности, число случаев заболевания увеличивается четвертый день подряд во всех 50 штатах.

"Такая зловещая динамика не наблюдалась с начала всплеска заболеваемости весной 2020 года", - отмечает издание.

Новые случаи заболевания в штатах Род-Айленд, Мэн и Вермонт почти утроились за неделю. В штатах Массачусетс, Аляска, Кентукки, Миннесота, Флорида и Техас число новых случаев за неделю выросло более чем вдвое.

За последний месяц среднее недельное число случаев заболевания в США увеличилось почти втрое.

Среди причин ухудшения ситуации называют распространение штамма "Дельта", который поражает преимущественно невакцинированных людей.

Согласно социологическим опросам, 90% респондентов, которые отказываются от прививки, боятся возможных побочных эффектов от вакцины больше, чем самого вируса. В то же время каждый пятый считает, что правительство использует вакцины для микрочипирования населения.

На сегодняшний день в США сделали хотя бы одну прививку 55,4% населения. Соединенные Штаты начали отставать от кран ЕС, где по меньшей мере одну дозу получили 55,6% граждан.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США в настоящее время зарегистрировано более 34 млн подтвержденных случаев заболевания Covid-19 и более 609 000 смертей. Более 161,2 млн американцев - 48,6% населения - получили полную вакцинацию.

В то же время отмечается, что почти 5 500 полностью вакцинированных людей были госпитализированы или умерли от коронавируса.

В воскресенье должностные лица администрации США, ответственные за общественное здравоохранение, выступили с критикой социальных сетей за бездействие в борьбе с дезинформацией о Covid-19 и вакцинах.

Ранее Президент США Джо Байден обвинил социальные сети, такие как Facebook, в отсутствии реакции на распространение дезинформации по поводу коронавируса. В ответ в корпорации отвергли обвинения.

Позже известный комический актер из Великобритании Саша Барон Коэн поддержал президента США и призвал американские власти привлечь к ответственности главу компании Марка Цукерберга.