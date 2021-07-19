Три страны Балтии, Эстония, Литва и Латвия, открыли границы для украинских туристов, согласно рекомендации Европейского совета.

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter аккаунте.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцам, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", - написал он.

Ранее мы рассказывали, что Франция изменила правила въезда для граждан Украины. Лицам, которые привиты от коронавируса вакциной, признанной Европейским медицинским агентством, больше не нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Также сообщали, какие страны Европы пускают украинцев после вакцинации по безвизу, разделив их на четыре типа: куда пускают только тех, кто привит вакцинами одобренными в ЕС (из них в Украине применяются Pfizer/BioNTech и Astra Zeneca, также получила регистрацию вакцина Janssen от Johnson & Johnson); куда пускают привитых всеми вакцинами, применяемыми в Украине; куда пускают даже без вакцин, а просто по тестам; куда не пускают вообще.