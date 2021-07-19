В понедельник, 27 июля, стартует организованный Украинской православной церковью Orthofest-2021 - всеукраинский православный молодежный фестиваль. Он откроется участием в масштабном всеукраинском крестном ходе ко дню крещения Руси.

Об этом сообщается в Фейсбук на странице фестиваля.

Как рассказали организаторы, участники фестиваля во главе с архиепископом Обуховским Ионой, председателем Синодального молодежного отдела УПЦ, пройдут от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, благодаря Бога за просветление нашей земли светом православной веры 1033 года назад.

Также на странице представлен план мероприятий на 27 июля.

11:00 - сбор в Межприходском молодежном центре (Подол, станция метро "Контрактовая площадь", ул. Почайнинская, 12-Б). В центре прибывшие верующие смогут оставить на хранение вещи и получить фирменные цветные футболки.

13:00 - сбор у Александровского костела на Владимирской горке (ул. Костельная, 17). Начало торжественного молебна у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому с участием предстоятеля УПЦ блаженнейшего митрополита Онуфрия и всех архипастырей УПЦ.

13:30 - большой крестный ход к Киево-Печерской лавре.

17:00 - прибытие крестного хода в Киево-Печерскую лавру. После этого участники "Ортофеста" самостоятельно вернутся на Подол.

В 18:00 участники фестиваля отправятся в Клавдиево-Тарасово, где их будет ожидать ужин и отдых в палатках.

В марте "Страна" рассказывала, что в Киеве из-за карантина перенесли крестный ход, который должен был состоятся в день торжества православия.

Мы также описывали, как проходил масштабный крестный ход к 1030-летию крещения Руси.