В Славянске (Донецкая область) в воскресенье вечером произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Получив в 20:15 экстренный вызов "без сознания", бригада выехала и прибыла вовремя на место происшествия. Фельдшер начала оказывать помощь 31-летнему молодому человеку. Но один из знакомых пациента начал вести себя агрессивно по отношению к фельдшеру: злословил в адрес медработника, оскорблял, толкал и плевал в лицо. Но этого ему показалось недостаточно, агрессия набрала обороты, он начал бросать камни в санитарный автомобиль, пытался влезть в салон и вытащить оттуда медработника", - сказано в сообщении Центра в Facebook в понедельник.

О нападении на бригаду немедленно было сообщено полиции.

"Более получаса хрупкая женщина - фельдшер оказывала помощь в условиях агрессивного отношения и угрозы физического воздействия. Фельдшером было подано заявление о нападении в полицию. Подобные случаи время от времени повторяются с печальной тенденцией к увеличению их количества. Но, к сожалению, медработники так и остаются незащищенными", - добавили медики.

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