На Прикарпатье в больнице после ДТП скончался 31-летний футболист клуба "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый. Он был одним из пассажиров легковушки, водитель которой погиб на месте.

Об этом сообщает спортивный интернет-портал SPORT.IF.UA.

"Утром 19 июля в Бурштыне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще трое пассажиров легковушки госпитализированы в больницу. Как стало известно впоследствии, среди пассажиров был 31-летний нападающий "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый. Сначала мужчина находился в коме, а затем скончался от полученных травм", - сообщает издание.

ДТП на Прикарпатье. Фото: Полиция Ивано-Франковской области

По информации Полиции Ивано-Франковской области, смертельное ДТП произошло около 6 часов утра. Установлено, что 36-летний местный житель, управляя автомобилем Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Tata. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две женщины.

Также вечером в воскресенье, 18 июля, в Волынской области произошло смертельное ДТП. Легковушка врезалась в дерево, погибли три человека, еще девять - пострадали, большинство из них - дети.