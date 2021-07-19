В понедельник, 19 июля, прошло селекторное совещание руководителей министерств и государственных предприятий. На нем министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил отправлять на двухнедельную либо семидневную изоляцию всех въезжающих в Украину людей, которые не привиты от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Министр рассказал, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зарегистрировано 3 460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предшествующий период.

В связи с этим, а также угрозой распространения штамма "дельта" Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы.

По словам Ляшко, предлагается, чтобы все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проводили 14 дней на самоизоляции, либо семь дней, если после этого срока они получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

Ранее Ляшко прогнозировал, что штамм "дельта" заменит в Украине другие виды коронавируса до конца лета.

От него пытаются уберечься и другие страны. Так, Израиль возвращает ограничения на массовые мероприятия.