Китай снова вернулся в повестку дня украинской политики.

Его вернул советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В недавнем интервью он заявил, что если Запад "сольет" Украину под Россию, то Киев совершит геополитический разворот на восток - в сторону враждебного американцам Китая.

Это уже не первый такой намек со стороны "слуг народа" и Банковой. Активное заигрывание с китайцами началось еще весной. Но недавно вошло в очень интенсивную стадию: с Поднебесной подписали проекты по "Большой стройке", а главы правящей партии Корниенко и Арахамия начали слагать оды Компартии Китая и лично председателю Си Цзиньпину.

Уже тогда "Страна" предполагала, что этот внешнеполитический флирт имеет целью показать Западу, что у Зеленского есть и "другой путь". Особенно если в США буду и дальше прессинговать с "реформами" и зажимать финансирование.

Нашу теорию подтвердило заявление Арестовича - спикера, которому позволяют высказывать какие-то вещи, о которых принято молчать на более высоком уровне.

"Китайский поворот" Офиса президента начали настолько активно комментировать в Сети, что вынудили к реакции украинский МИД. Собрали реакции на высказывания советника Ермака.

Что заявил Арестович о Китае

Арестович выступил на государственном телеканале "Дом" в программе "Взгляд с Банковой". То есть можно приравнять это к официальной позиции Офиса президента.

Опасения президентской команды он описал так:

"Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта… И очень многие силы на Западе считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу".

Далее он заявил, что в таком случае придется "перебалансировать" внешнюю политику Киева на страны, которые не будут играть в эти игры - Англию, Турцию и Китай.

Арестович уточнил, что в "развороте на Восток" он имеет в виду выстраивание системы отношений с не только с Китаем, но и с Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и иными странами.

"Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть, лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная", - заявил советник Ермака.

То есть в Офисе президента рассматривают в качестве "альтернативных" партнеров не только Китай. Но большие авансы в последнее время раздавались именно в адрес этой страны. И после слов Арестовича тему стали обсуждать с новой силой.

"Еще один звоночек о проблемах Киева и Запада"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что боятся в Киеве не гипотетической сделки с Москвой, а давления Запада по установлению своего контроля над ключевыми сферами в Украине.

С чем и связаны угрозы, которые по заданию Офиса президента высказывает Арестович.

"Во-первых, нет никаких пока свидетельств того, что Россия и Запад вообще близки к какому-то компромиссу и глобальным договоренностям по Украине или, тем более, по Китаю. Также нет никаких даже намеков на то, что Украину Запад в какой-то особо жесткой форме (а не обычными увещеваниями, на которые в Киеве мало обращают внимание) будет склонять к выполнению Минских соглашений.

Во-вторых, даже если вдруг представить, что Запад стратегически договорится с Россией о союзе против Китая, то, сорвав такой джек-пот, американцам будет уже совершенно все равно к кому повернется Украина и что с ней вообще потом станет.

Но "шантаж Арестовича" интересен как еще один звоночек о проблемах в отношениях украинской власти и Запада.

Но касаются эти проблемы не Минских соглашений. А стремления Вашингтона закончить оформление системы внешнего управления Украины, взяв под контроль суды, госкомпании, укрепив свое влияние над так называемыми "антикоррупционными органами", а также начать перераспределение собственности и экономического влияния от украинских олигархов к транснациональным корпорациям.

Этому Киев и сопротивляется.

Полностью отдав свою внешнюю политику под кураторство Запада еще с 2014 года, украинская власть все ж таки не хочет потерять ключевые рычаги контроля над политикой внутренней, что означало бы и потерю денег, и, со временем, потерю власти.

Поэтому и пытается вступить в торг с Западом, в том числе и угрожая "разворотом на восток".

Но стоит сказать, что "разворот на Восток", то есть расширение связей с Китаем и другими странами региона, это правильно в любом случае. Там находятся основные перспективные рынки сбыта украинских товаров. Оттуда, теоретически, к нам могли бы прийти и инвестиции. Причем без всяких условий по усилению внешнего управления, как это выставляет МВФ.

Но для того, чтобы совершить такой разворот нужно восстановить суверенность внешней политики и избавиться от тотальной зависимости от Запада. А это невозможно без окончания войны на Донбассе и без восстановления отношений с Россией", - пишет Гужва в Facebook.

Депутат от "Слуг народа" Макс Бужанский иронизирует:

"Говорят, что если "разворот на Восток" совпадёт с принятием закона об олигархах, олигархов могут обязать вступит в Коммунистическую партию Китая".

Ученый-международник Николай Капитоненко считает, что у Зеленского блефуют и тем самым рискуют "не задержаться за игровым столом".

Все-таки не сдержались. Наверное, это что-то рефлексивное.

"На уровне третьестепенных чиновников пригрозили Западу, что развернемся на Восток, если будет себя плохо вести. Перебалансируем – так было сказано – нашу позицию.

По-моему, это уже что-то автомобильное. Балансировка, развал, схождение. Что-то новенькое, одним словом.

Кризис в нашей внешней политике углублялся стремительно. К победе Байдена те, кто за нее так задорно агитировали, оказались неготовыми. Вместо просто дежурных штампов, которые сошли бы за наш успех, получили дежурные штампы плюс неприятные дилеммы – почувствовали содержание реальной политики, а не только картинки о ней. Успех несколько отдалился.

Результат не заставил себя ждать. Паника и развал-схождение. А между тем, правильно угрожать – это целое искусство и наука. Особенно, если речь о блефе. Те, кто блефуют плохо, за игровым столом не задерживаются".

Политолог Руслан Бортник считает, что Украина таки пойдет по китайскому пути - но только в части отсутствия демократии.

"Друзья, не смейтесь пожалуйста с заявления А. Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно.

С таким отношением к своим гражданам, судам, национальным меньшинствам, собственности и СМИ как у нас - путь только на Восток, при чем очень специфический - монархии, Северная Корея и так далее....

На Западе нас в таком диком состоянии нас никто не примет, хотя использовать будут с удовольствием".

"Украина не намерена пересматривать вектор". Реакция МИД

После того, как в Сети поднялись споры по поводу высказываний Офиса президента, на них отреагировал украинский МИД.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - членство в ЕС и НАТО.

Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит. Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современную европейскую демократическую державу. И этот путь неизбежен.

В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен. Именно поэтому Президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки", - заявил спикер министерства Олег Николенко.

Получается, что советник главы ОП говорит одно, а дипломаты - другое. Что уже вызвало резонные вопросы к двойственной позиции.

"А почему сам министр не комментирует сближение с Китаем? Он за или против перенимания опыта КПК?", - поинтересовался у Николенко в комментариях журналист "Страны" Денис Рафальский.

В то же время риторика представителя МИД подтверждает высказанную выше версию - заявления Арестовича больше выглядят как блеф, чем как реальный государственный курс.

А также - как попытка выбить преференции от американцев, с которыми в последнее время складываются сложные отношения. Детальнее "Страна" их анализировала в материале "Ленинское танго Зеленского. Почему американцы откладывают визит президента Украины".