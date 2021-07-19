В России представят новый скафандр "Сокол-М", который позволит исполнять гагаринскую предстартовую традицию - мочиться на колесо автобуса перед стартом ракеты. Разработку покажут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном аэропорту Жуковский.

Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Журналист напомнил Позднякову, что в предыдущей версии "Сокола-М" исчезла ширинка, и поинтересовался, вернули ли ее в новом варианте.

"Здесь она не нужна. Скафандр для похода по-маленькому, да и по-большому легко расстегивается на уровне пояса. Это намного проще, не требуется ничего расшнуровывать и зашнуровывать", - ответил Поздняков.

Также он рассказал, чем еще новинка будет отличаться от предшественника 2019 года.

"Над новым спасательным скафандром для перспективного транспортного корабля нового поколения, который получил название "Орел", мы работаем уже несколько лет. До этого смотрели в сторону технологии герметизации скафандра с помощью гермомолнии и разных вариантов ее размещения. Именно такой скафандр был представлен на прошлом МАКСе. Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход. У нового прототипа на поясе жесткий стыковочный разъем, к которому крепятся оболочки ног", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что прототип скафандра демонстрируется впервые и после авиасалона отправится на конструкторско-доводочные испытания.

Также он сообщил, что в рамках салона предприятие презентует другие изделия:

демонстрационный образец защитного шлема и летного комбинезона, созданных специально по заказу российской пилотажной группы "Первый полет";

комплект снаряжения для будущего российского пилотируемого космического корабля "Орел" (амортизационное кресло "Чегет", новый теплозащитный костюм ТЗК-14М и модернизированная версия гидрокомбинезона "Форель-М", предназначенного для спасения космонавтов в случае аварийного приводнения возвращаемого аппарата).

Ранее "Страна" сообщала, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, а контрактов на производство новых пока нет.

Мы также писали, что в России приняли решение пока не вооружать космонавтов МКС перед полетом на орбиту, хотя ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал это.