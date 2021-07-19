Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении во вторник, 20 июля, в 14:00 внеочередного пленарного заседания по требованию президента Владимира Зеленского. В ходе заседания депутатам предлагается разблокировать подписание законов о судебной реформе и "Укроборонпроме" путем отклонения постановлений оппозиции.

Об этом свидетельствует текст распоряжения, который в своем Facebook опубликовала пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

"В повестке дня - рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822)", - написала Туний.

Также она уточнила, что Разумков поручил провести заседание своему первому заместителю Руслану Стефанчуку. Позже Туний в комментарии журналистам заявила, что заседание пройдет под руководством Стефанчука по причине того, что Разумков находится в отпуске.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 20-21 июля будет находиться в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам. Поэтому завтрашнее внеочередное пленарное заседание будет проводить первый заместитель председателя парламента, о чем есть соответствующее поручение председателя ВРУ", - сообщила Туний.

Напомним, что проекты об отмене принятия этих законов в Верховной Раде зарегистрировали Сергей Власенко (Батькивщина), Александр Сухов и Сергей Вельможный (Доверие).

В случае, если парламентарии провалят голосование - их передадут на подписание спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее мы писали, что Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об изменении порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности инспекторов этого органа 14 июля.

А днем ранее парламент поддержал ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром".