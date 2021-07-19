Во вторник, 20 июля, во многих регионах Украины спадет аномальная жара. При этом в большинстве областей пройдут дожди. В западных, северных, центральных и южных регионах ожидаются грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Дожди с грозами пройдут в таких областях:

в Закарпатской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Волынской,

Винницкой,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Полтавской.

В Харьковской области пройдет незначительный дождь. В Запорожской, Луганской, Донецкой и Ровенской областях осадков не ожидают.

Температура в западных областях ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днем +21...+26. В южных, восточных и Днепропетровской областях ночью столбики термометров покажут +19...+24 градуса, днем +30...+36. На остальной территории ночью +15...+20, днем +24...+29, а ночью ожидается от +19 до +23 градусов.

В Киеве завтра днем немного спадет жара, столбики термометров покажут до +28 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов. Кроме того, завтра, в столице пройдет дождь с грозой.

Прогноз погоды на 20 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара.

Также мы сообщали, что на Киев обрушился мощный ураган. В городе стало темно как поздним вечером.