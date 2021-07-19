Где в Украине пройдут грозы, и в каких регионах сохранится жара. Карта прогноза погоды на 20 июля
Во вторник, 20 июля, во многих регионах Украины спадет аномальная жара. При этом в большинстве областей пройдут дожди. В западных, северных, центральных и южных регионах ожидаются грозы.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Дожди с грозами пройдут в таких областях:
- в Закарпатской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Волынской,
- Винницкой,
- Черновицкой,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Полтавской.
В Харьковской области пройдет незначительный дождь. В Запорожской, Луганской, Донецкой и Ровенской областях осадков не ожидают.
Температура в западных областях ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днем +21...+26. В южных, восточных и Днепропетровской областях ночью столбики термометров покажут +19...+24 градуса, днем +30...+36. На остальной территории ночью +15...+20, днем +24...+29, а ночью ожидается от +19 до +23 градусов.
В Киеве завтра днем немного спадет жара, столбики термометров покажут до +28 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов. Кроме того, завтра, в столице пройдет дождь с грозой.
Прогноз погоды на 20 июля. Скриншот: meteo.gov.ua
Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине начнет спадать жара.
Также мы сообщали, что на Киев обрушился мощный ураган. В городе стало темно как поздним вечером.