Заявление Арестовича о "развороте Украины на восток" вызвало такую реакцию, что на него был вынужден отреагировать официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко.

Никакого разворота на восток не будет, а курс у Украины был и остаётся один - в ЕС и НАТО.

Об этом написал в Фейсбуке спикер МИД Олег Николенко.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в Евросоюзе и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира. В частности, имеются в виду Азия, Африка и Латинская Америка.

При этом Николенко заверил, что задание Банковой не означает намерения Киева пересматривать свой геополитический вектор.

"Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что власти высоко ценят поддержку "западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса". Также он написал, что параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство.

"И этот путь неизбежен. В то же время это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - добавил спикер МИД.

В последнее время в Украине все чаще говорят о развороте в сторону Китая. Например, спикер Киева в ТКГ Алексей Арестович даже пригрозил, что в случае, если в Евросоюзе и США будут усиливаться "пророссийские настроения", Украина может совершить геополитический разворот в сторону Востока: Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

А Зеленский и "слуги народа" усиленно хвалят коммунистов КНР. "Страна" подробно разбирала, что за этим стоит.