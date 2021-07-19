Подпольную тюрьму под Петербургом начали закапывать. В печи возле нее нашли "некие биологические останки".

Частную подземную тюрьму с крематорием, которую нашли в заброшенном доме в Ленинградской области (Россия), начали закапывать.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает агентство "РИА Новости".

"Техника начала закапывать постройку", - сказал собеседник журналистов.

Источник добавил, что эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.

Стоимость всей подземной тюрьмы, по оценке специалистов, опрошенных журналистами издания 47news, может быть выше 37 миллионов рублей (13,5 млн гривен по курсу), причем 90% суммы ушло непосредственно на строительство самой тюрьмы.

Также по данным источников журналистов в правоохранительных органах, экспертиза обнаружила в печи, установленной возле здания частной тюрьмы и подходящей под человеческое тело, некие биологические останки.

"Приходит на ум много. Рассуждать вам, но одну зацепим. По мнению авторов, те, для кого строилась тюрьма, должны были искренне верить, что находятся в государственном учреждении. И, возможно, выполнить некое условие…", - предполагают журналисты.

Напомним, местные СМИ сообщили об обнаружении тюрьмы в понедельник, 19 июля. По их словам, вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также замаскирован.

Ранее мы писали о том, как правоохранители Запорожья раскрыли подпольную тюрьму, где удерживались алко- и наркозависимые.