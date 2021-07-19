Подпольная тюрьма обошлась ее владельцам в почти 16 миллионов гривен. Фото: РИА Новости

Частную подземную тюрьму с крематорием, которую нашли в заброшенном доме в Ленинградской области (Россия), начали закапывать.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает агентство "РИА Новости".

"Техника начала закапывать постройку", - сказал собеседник журналистов.

Источник добавил, что эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.

Подпольную тюрьму под Петербургом начали закапывать. В печи возле нее нашли "некие биологические останки".

Стоимость всей подземной тюрьмы, по оценке специалистов, опрошенных журналистами издания 47news, может быть выше 37 миллионов рублей (13,5 млн гривен по курсу), причем 90% суммы ушло непосредственно на строительство самой тюрьмы.

Также по данным источников журналистов в правоохранительных органах, экспертиза обнаружила в печи, установленной возле здания частной тюрьмы и подходящей под человеческое тело, некие биологические останки.

"Приходит на ум много. Рассуждать вам, но одну зацепим. По мнению авторов, те, для кого строилась тюрьма, должны были искренне верить, что находятся в государственном учреждении. И, возможно, выполнить некое условие…", - предполагают журналисты.

Напомним, местные СМИ сообщили об обнаружении тюрьмы в понедельник, 19 июля. По их словам, вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также замаскирован.

Ранее мы писали о том, как правоохранители Запорожья раскрыли подпольную тюрьму, где удерживались алко- и наркозависимые.

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