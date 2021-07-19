"Тортом в лицо". Дибров оригинально поздравил свою супругу с днем рождения. Видео
Российский телеведущий Дмитрий Дибров оригинально поздравил с днем рождения свою жену Полину, обладательницу титула "Миссис Россия-2017". Во время вечеринки он окунул супругу тортом в лицо.
Cоответствующее видео Полина опубликовала в своем Instagram.
Пара отпраздновала 32-й день рождения в Москве неподалеку от Красной площади на прогулочном катере.
Во время вечеринки 61-летний Дибров подарил супруге торт со свечами.
"Вот это торт, дочка, с днем рождения!" - сказал он. После Полина достала свечи из торт, а затем ее муж окунул ее лицом в торт. Полина с измазанным в креме лицом начала смеяться и целовать мужа.
"Спасибо, Дима, было очень вкусно!", - отшутилась она.
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Дибровы состоят в браке уже более 11 лет. Они познакомились на конкурсе красоты, где на тот момент 17-летняя Полина была участницей, а телеведущий - членом жюри.
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