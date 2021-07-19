Российский телеведущий Дмитрий Дибров оригинально поздравил с днем рождения свою жену Полину, обладательницу титула "Миссис Россия-2017". Во время вечеринки он окунул супругу тортом в лицо.

Cоответствующее видео Полина опубликовала в своем Instagram.

Пара отпраздновала 32-й день рождения в Москве неподалеку от Красной площади на прогулочном катере.

Во время вечеринки 61-летний Дибров подарил супруге торт со свечами.

"Вот это торт, дочка, с днем рождения!" - сказал он. После Полина достала свечи из торт, а затем ее муж окунул ее лицом в торт. Полина с измазанным в креме лицом начала смеяться и целовать мужа.

"Спасибо, Дима, было очень вкусно!", - отшутилась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Полина Диброва (@polinadibrova)

Дибровы состоят в браке уже более 11 лет. Они познакомились на конкурсе красоты, где на тот момент 17-летняя Полина была участницей, а телеведущий - членом жюри.

Ранее мы рассказывали, как Потап поздравил Настю Каменских с днем рождения. Он разместил снимок певицы, бегущей по пляжу, подписав его в стихах.

Также мы Алла Пугачева поздравила Вайкуле с 67-летием.