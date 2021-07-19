В пятницу, 16 июля, посетители парка Ëёги в Токио и жители соседних домов стали свидетелями необычного явления - 20-метровой летающей головы.

Видео этой акции опубликовало агентство HNK.

Пролет гигантского воздушного шара в виде человеческой головы был организован местными властями совместно с группой современных художников "Me" в преддверии Олимпийских игр.

На создание этого арт-объекта потратили около трех лет.

Голова летала над Токио с утра до самого вечера.

Работа под названием "Masayume" вдохновлена сном, который приснился одному из участников арт-коллектива, когда он еще был в школе.

В качестве лица для летающей головы художники использовали внешность реального человека, чья личность сохраняется в тайне. Всего в специальном кастинге принимали участие более тысячи человек со всех уголков планеты - среди них были как младенцы, так и те, кому уже исполнилось 90 лет.

Авторы этого проекта выразили надежду, что их работа заставит окружающих задуматься о сосуществовании людей в мире.

Напомним, во время проведения Олимпийских игр-2020 в Токио спортсмены будут спасть на специальных картонных кроватях, которые помешают им заниматься сексом. Это сделано из-за пандемии коронавируса для минимизации всех видов общения.

Ранее "Страна" рассказывала, что Япония сделала медали для Олимпиады-2020 из старых мобильных телефонов. Олимпийский комитет для этого установил специальные ящики для сбора гаджетов в офисах и салонах связи по всей стране. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.